I Kina er en beboer i Nanchang blevet indlagt på hospitalet efter at hans lunger er kollapset. Årsagen?

Alt for meget karaoke på en gang, ifølge South China Morning Post.

Den 65-årige, der kun bliver identificeret med efternavnet Wang, fortalte videohjemmesiden PearVideo at han begyndte at føle smerter i brystet efter at have sunget 10 sange i et højt toneleje i træk.

Lægerne sagde senere, at presset på hans lunger i forsøget på at nå disse høje toner, havde udløst situationen.

»Jeg var meget ophidset og efter at have sunget et par melodier i højt toneleje, fik jeg pludselig vejrtrækningsproblemer,« sagde manden.

Han havde ellers valgt at synge noget af det, han alligevel synger.

Umiddelbart efter hans maratonforestilling bukkede Wang og tog hjem. Han valgte at ignorere smerterne.

Den næste dag var de imidlertid blevet for voldsomme, så han blev kørt på hospitalet.

Peng Bin-fei, der er læge på akutmodtagelsen på hospitalet i Nanchang, fortalte PearVideo at skaderne var sket på grund af det høje pres på lungerne.

Det er for øvrigt ikke ualmindeligt for midaldrende mænd, eller ældre, af få disse skader.

Han gode råd var: Det er bedre kun at synge maksimalt to timer.