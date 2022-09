Lyt til artiklen

En kineser, som tilbragte to dage højt til vejrs i en ballon, der rev sig løs, mens han var ved at høste pinjekerner fra et træ, er fundet i god behold. Det skriver det kinesiske statsmedie.

Manden, som kun er beskrevet med sit efternavn Hu, og hans partner samlede pinjekerner søndag i en park i provinsen Heilongjiang.

De mistede imidlertid kontrollen med ballonen, og den 'sejlede' væk. Det skriver abc.net.au.

Det lykkedes for den anden person at springe af, og en eftersøgning blev straks sat i gang for at lokalisere den forsvundne ballon og Hu.

Pinjekerner bruges af kokken Abir Al Saghir i Libanon. Foto: ISSAM ABDALLAH Vis mere Pinjekerner bruges af kokken Abir Al Saghir i Libanon. Foto: ISSAM ABDALLAH

Ifølge det statslige tv, CCTV, lykkedes det for redningsfolkene at kontakte Hu den næste morgen. Han blev instrueret i at få luften ud af ballonen – og lande den sikkert.

Det tog dog en ekstra dag at nå jorden omkring 320 kilometer borte. Landingen skete i Fangzheng, nær ved grænsen til Rusland.

I en video, optaget fra ballonen, kan man høre Hu sige: »Det er temmelig højt oppe, og jeg kan ikke se noget.«

Bortset fra lidt problemer med ryggen er Hu i god form. Han stod op hele tiden, mens han var i luften.

Hu kommer sig nu på hospitalet, men det er alt, vi ved om manden.

Pinjekerner findes inde i fyrrekogler og de bruges især som ingrediens i retter, der serveres i det nordøstlige Kina – i Manchuriet.