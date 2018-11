En kinesisk søn formøbler begge sine forældres samlede opsparing - mere end 240.000 kr. - i forsøget på at gøre en vært på en live-stream, som han påstod var sin veninde, mere populær.

Det blev resultatet af en 19-årig kinesers, kun kendt under efternavnet Lee, forelskelse i websitet Juxing Kuwos vært. Da han begyndte at arbejde i byen Jinan, begyndte han at spendere penge på værten.

I et land, hvor der er mange, mange flere mænd end kvinder, har flere websites slået sig op på at have værter - de fleste kvinder - der livestreamer sig selv, mens de synger, danser eller simpelthen spiser et måltid.

Alt sammen i et forsøg på at 'tjene gaver' fra seerne, hvoraf de 80 procent er mænd. Der er 34 millioner flere mænd end kvinder i Kina! Det skriver Todayonline.

De mest populære værter kan tjene op til 130.000 kr. om måneden, på beløb indbetalt af publikum.

246.000 kroner, som Lee har spenderet, er penge, som hans forældre har sparet op. De planlagde at købe et nyt hjem, skriver nyhedsbureauet Sina News.

Nu er ægteparret fra den østlige del af landet simpelhen gået bankerot på gund af sønnens forelskelse.

Han blev specielt forelsket i en vært, og i august bad hun ham om at betale mere for at gøre hende mere populær. På bare fem dage havde Lee brugt 200.000 kr. på 'forholdet'.

Lees forbrug blev først afsløret den 19. oktober. Hans far forsøgte at flytte nogle penge og opdagede, at han kun havde en enkelt yuan tilbage på kontoen.

I mellemtiden er Lee diagnostiseret med en 'lav IQ' på 75, og på trods af flere forsøg, er det ikke lykkedes at få pengene tilbage fra webstedet Juxing Kuwo.