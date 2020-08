Det er nok de færreste, der decideret værdsætter og frivilligt ville vælge et liv med mundbind, forsamlingsforbud og andre coronarestriktioner.

Men tanken om sådan et liv bliver først for alvor hård at sluge, hvis udsigten er, at det skal fortsætte flere år.

Og det er netop den udsigt, som den kinesiske læge, Zhang Wenhong, præsenterer i et interview med ITV News.

Han er direktør på et hospital for infektionssygdomme i Shanghai og vurderer ikke, at vi sådan lige foreløbigt slipper for den verdensomspændende virus.

»Vi kommer ikke til at kunne udrydde sygdommen de kommende to, tre til fire år,« siger han til ITV News.

Doktor Wenhongs vurdering bygger på de erfaringer, som han har haft med smitteudbruddet i Kina i begyndelsen af året.

Den kinesiske læger understreger desuden, at en kommende vaccine er helt og aldeles altafgørende i forhold til, at få holdt virussen nede.

Og lige på det punkt er han nervøs for efteråret, hvor der altså ikke er en vaccine.

»Lige nu skal Asien og Europa være meget påpasselige i forhold til en anden bølge af virussen,« siger Zhang Wenhong.

Der er lige nu 19 indlagte i Danmark, der i alt har haft 623 dødsfald i forbindelse med coronavirussen.