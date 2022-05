100.000 kinesiske embedsmænd deltog i et krisemøde, der havde til formål at genoplive den kinesiske økonomi.

Kinas økonomi, der er verdens næststørste, er ramt efter landets coronanedlukninger. Det skriver CNN Business.

I midten af maj var mere end 30 byer nedlukket, hvilket påvirkede op mod 220 millioner mennesker i Kina – og dermed den kinesiske økonomi.

Derfor blev der afholdt et hastemøde over en videoforbindelse med mere end 100.000 deltagere, hvor en genoplivning af Kinas økonomi skulle drøftes.

Højtstående kinesiske embedsmænd var også til stede, herunder premierminister Li Keqiang, som opfordrede myndighederne til at bidrage med initiativer til at reducere arbejdsløsheden og fastholde folk i job.

De kinesiske myndigheder har efterfølgende afsløret 33 nye økonomiske foranstaltninger, som skal hjælpe økonomien på vej.

Øgede skatterefusioner, forlængelse af lån til små virksomheder og nødlån til luftfartsindustrien var blot nogle af foranstaltningerne.

Og den pressede økonomi kan aflæses i Kinas forventninger til væksten i 2022.

I år forventer Kina en vækst på omkring 5,5 procent. Men i 2021 havde Kina en vækst på hele 8,1 procent, som steg fra 2,3 procent i 2020.

»Vi vil forsøge at sikre, at den økonomiske vækst fortsætter i andet kvartal. Det er ikke et højt mål, og vi er langt fra vores mål på 5,5 procent, men vi skal gøre det,« siger premierminister Li Keqiang til Financial Times.