I snart tre uger har han ikke vist sig offentligt.

Den officielle udmelding fra kinesisk side er, at forsvarsministeren har helbredsproblemer, men spekulationerne går på, at Li Shangfu bliver holdt væk fra offentligheden af helt andre årsager.

Det skriver flere internationale medier, som The Guardian og Washington Post.

Anonyme kilder med forbindelse til det kinesiske militær oplyser til medierne, at Li Shangfus fravær skyldes, at han er under mistanke for korruption.

65-årige Li Shangfu har været øverste chef for det kinesiske militær siden marts, og er eftersigende en af fem rådgivere - udpeget af præsident Xi Jinping - som danner Kinas lederskab i år.

I midten af august var Shangfu på charmeoffensiv i Rusland og Belarus, hvor han mødtes med russiske topembedsmænd og den belarusiske præsident Lukashenko.

Hans sidste offentlige optræden var til en kinesisk-afrikansk sikkerhedskonference 29. august, hvor han holdt en tale.

Siden da er et møde med repræsentanter fra den vietnamesiske hær blevet aflyst i sidste øjeblik, og Shangfu skulle ligeledes være udeblevet fra et møde med chefen for Singapores flåde.

Shangfus fravær er endnu er eksempel på, at det er usikre tider for kinesiske topembedsmænd i disse måneder.

FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends a joint press conference with German Foreign Minister Annalena Baerbock (not pictured) at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, April 14, 2023. Suo Takekuma/Pool via REUTERS/File Photo Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends a joint press conference with German Foreign Minister Annalena Baerbock (not pictured) at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, April 14, 2023. Suo Takekuma/Pool via REUTERS/File Photo Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kan Qin Gang skrive under på. Indtil for nylig var han udenrigsminister i Kina, men i juni stoppede han med at vise sig offentligt.

I juli udeblev han for et topmøde i ASEAN, der er en organisation med syv asiatiske medlemmer.

Her lød forklaringen fra kinesisk side også, at Qin Gang måtte melde fra på grund af helbredsproblemer.

26. juli blev han uden begrundelse fjernet fra sin post, efter han ikke havde vist sig offentligt i en måned.

Han nåede syv måneder på posten, hvilket er den korteste periode for en kinesisk forsvarsminister.

De anonyme kilder siger til Washington Post, at man forventer Li Shangfu også bliver afsat.