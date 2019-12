Sidste år chokerede forskeren He Jiankui hele verden, da han havde ændret i tvillingers gener.

Kina har fængslet en forsker, som hævder, at han stod bag verdens første genmodificerede babyer.

Forskeren, He Jiankui, er blevet idømt tre års fængsel for illegal lægepraksis, skriver statslige medier i Beijing.

Han har samtidig fået en bøde på knap 2,9 millioner kroner, skriver nyhedsbureauet Xinhua.

Sidste år chokerede forskeren videnskabsfolk over hele verden, da han erklærede, at han på ingen måde fortrød, at han havde klippet og klistret i et par tvillingers deres gener.

Også de kinesiske myndigheder reagerede kraftigt. Det vækker mindelser om Frankensteins laboratorie, hvor etikken går fløjten, hed det.

Forskere siger, at He Jiankui ikke lod sig underkaste en proces, hvor andre videnskabsfolk kunne kommentere og kritisere hans arbejde.

Den teknik, han benyttede sig af på sin private klinik i Shenzen, er ulovlig i det meste af verden.

He Jiankui hævdede, at tvillingernes gener var blevet ændret, så de var immune over for hivsmitte.

Retssagen mod forskeren fandt sted i Shenzhen. To af hans forskningsassistenter blev også idømt fængselsstraffe. Zhang Renli fik to år samt en bøde på op mod en million kroner, mens Qin Jinzhou fik halvandet år og en bøde på op mod en halv million kroner.

Trioen havde ikke kvalifikationer til at arbejde som læger og havde bevidst forbrudt sig mod den gældende kinesiske lovgivning og en række etiske principper, hedder det i dommen ifølge Xinhua.

- Deres motiver var ønsket om at opnå berømmelse og rigdom, hedder det.

Xinhua skriver, at en tredje genmodificeret baby blev født i forbindelse med He Jiankuis eksperimenter.

I november sidste år fortalte han i en video på YouTube, at han havde benyttet sig af en gen-redigerende teknik, der kendes som CRISPR-Cas9. Den ændrede fostercellen hos tvillingpigerne Lulu og Nana. De blev født tidligere samme måned.

Forskeren blev efterfølgende efterforsket af politiet, og hans forskning blev forbudt. Han blev afskediget fra det universitet, hvor han var ansat.

Hans indgreb på tvillingerne kan være slået fejl, og det kan have medført utilsigtede mutationer. Det siger forskere efter at have set forskningsmaterialet.

Genmodificering er ulovlig i langt de fleste af verdens lande.

/ritzau/AFP