Den kinesiske filmstjerne Fan Bingbing, der i månedsvis har været forsvundet på mystisk vis, menes at være blevet set i offentligheden, beretter CNN.

Fan forsvandt som dug for solen - uden hverken udtalelse eller en forklaring - efter hun blev anklaget for skatteundragelse i juni.

At en filmstjerne som hende kunne forsvinde, blev sammenlignet med hvis Jennifer Lawrence pludselig pludselig forsvandt.

Hendes gådefulde fravær satte spekulationerne i gang om, hvorvidt den skyldtes det kineske kommunist parti.

Her er det angiveligt skuespilleren Fan Bingbing med kasketten. Foto: CNN

Nu mener fans og kendere imidlertid at have genkendt hende i en video, der optræder hos Baidu News og på det kinesiske sociale medie, Weibo.

På billederne ses det, hvordan den formodet Fan forlader Beijing Capital International Airport mandag iført solbriller.

Hun var ifølge CNN i følgeskab med en mand med en stor sort paraply.

CNN har ikke kunne få bekræftet billedernes ægthed.

Jennifer Lawrence Foto: VALERIE MACON

Det er sket før, at kendte kinesere forsvinder i længere tid for så at dukke op igen.

Den berømte kinesiske kunstner Ai Weiwei forsvandt i 2011 i tre måneder.

Det viste sig, at han havde været tilbageholdt af myndighederne og underskrevet en tilståelse for skatteunddragelse, ifølge The Guardian.

