Det var i Kinesiske Wuhan, vi først så coronavirussen hærge.

Men ifølge en kinesisk ekspert stammer den nu verdensomspændende virus måske slet ikke fra Kina - men fra Spanien.

Overfor det kinesiske statsmedie Global Times hæfter Wang Guangfa, som er professor i lungesygdomme ved et universitet i Beijing, sig ved, at der i et studie blev fundet spor af coronavirus i spildevandsprøver fra Barcelona i marts 2019.

Det første kendte tilfælde af coronavirus blev registreret 31. december i Wuhan.

Internationale eksperter har ifølge The Sun kritiseret resultaterne fra det ellers bemærkelsesværdige studie af spildevandet i Barcelona.

»Den mest sandsynlige forklaring er, at prøver er blevet forbyttet eller forurenet (blandet sammen, red.),« siger direktøren ved UCL Genetics Institute i London, Francois Balloux.

Kineserne retter deres fokus mod Spanien kort før, Verdenssundhedsorganisationen WHO sender et hold eksperter til Kina, som skal forsøge at finde frem til præcis, hvor coronavirussen - som nu har dræbt over 500.000 personer på verdensplan - opstod.

Det kinesiske styre mener imidlertid, at det er for snævert at henligge denne undersøgelse til deres land alene og ønsker, at også andre lande inddrages som mulige arnesteder for virussen, som for længst har udviklet sig til en pandemi.

Over 11 millioner er registreret smittet med coronavirus på verdensplan.

Både Kina og Rusland er af den vestlige verden blevet beskyldt for at sprede falske nyheder om coronavirus - herunder hvordan virussen opstod.