Ifølge en kinesisk domstol har stifteren af et demokratisk parti i Kina i forsøgt at "undergrave statsmagten".

Beijing. Den kinesiske demokratiforkæmper og systemkritiker Qin Yongmin er blevet idømt 13 års fængsel for at modarbejde staten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 64-årige dissident har allerede tilbragt 22 år af sit liv i fængsel på grund af hans modstand mod de kinesiske myndigheder.

Onsdag har en domstol i det centrale Kina fundet ham skyldig i forsøg på "at undergrave statsmagten" og idømt ham yderligere 13 år bag tremmer.

Qin Yongmin blev første gang fængslet fra 1981-1989, fordi domstolen dengang mente, at han var "kontrarevolutionær".

Ligeledes blev han i 1999 idømt 12 års fængsel for at have forsøgt at etablere oppositionspartiet Kinas Demokratiske Parti.

Da han senest blev arresteret i 2015, var han formand for gruppen China Human Rights Watch, der er en prodemokratisk organisation.

Qin Yongmin har "nægtet at samarbejde med domstolen" og forholdt sig fuldstændig tavs under retssagen i maj, har hans advokat Lin Qilei tidligere oplyst til AFP.