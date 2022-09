Lyt til artiklen

Endnu et kinesisk byggefirma er endt i store økonomiske vanskeligheder.

Nu gælder det Sunac Holdings Limited, der er blevet begæret konkurs af en af sine kreditorer.

Det skriver Bloomberg.

Et møde i retten er fastsat til at finde sted 16. november.

Og det er altså kun endnu et eksempel på den øjeblikkelige tilstand i den kinesiske byggebranche, der i stor udstrækning er plaget af gæld i astronomisk omfang.

Hele verden fulgte eksempelvis med, da en af landets byggegiganter Evergrande kæmpede med at få styr på en gæld på omkring 2.000 milliarder kroner.

Som med Sunac Holdings Limited er tendensen i de seneste måneder blevet, at mindre kreditorer nu tyer til retlig indblanding og konkursbegæringer for at få deres tilgodehavender.

Det kan man, hvis man har gæld til gode på cirka 70.000 kroner.

Det har i de seneste måneder ramt flere store byggeselskaber. Også Evergrande. Og Jiayuan International Group Limited, Yango Justice International Limited, Fantasia Holdings Group. og Sinic Holdings Group.

For et år siden lød det, at Sunac Holdings Limited havde gæld i omegnen af 1.000 milliarder, som man forsøgte at rekonstruere.

Selskabet har nu har meldt ud, at man vil »gøre, hvad man kan« for at forsvare sig og overkomme konkursbegæringen.

I Kina skal selskaber øjeblikkeligt begynde at betale af på deres lån, når de optages og ikke først når bygningen står færdig, og det har sendt mange i byggebranchen med store – uopfyldte – vækstambitioner ind i dybe gældsspiraler