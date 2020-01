Det er faktisk ikke usædvanligt i Kina at se folk gå en smuttur ned i den lokale forretning iført pyjamas. Slet ikke.

Bland andet derfor har en kinesisk by nu sagt undskyld for at have offentliggjort navne på dem, som de mente var 'syndere'.

De fik også personerne til at føle skam over det, i et forsøg på at komme 'uciviliseret optræden' til livs.

Men ofte skifter kineserne ikke tøj, når de blot skal på en kort tur ned til den lokale butik.

Manden er i pyjamas, mens han henter lidt grønt. Foto: JOHANNES EISELE

Den tradition blev der stillet spørgsmålstegn ved i den østlige by Suzhou, hvor myndighederne offentliggjorde overvågningsfotos af syv mennesker, der alle var i nattøj, mens de var på indkøb.

Billederne var formentlig taget af overvågningskameraer med ansigtsgenkendelsesteknologi. Byens myndigheder havde offentliggjort deres efternavne og andre personlige ting og offentliggjort personernes redigerede id-kort.

Billederne blev lagt på Suzhou City Management Bureaus WeChat-konto, skriver abc.news.au.

'Uciviliseret optræden er, når folk opfører sig på en måde, der går imod den offentlige orden, fordi de mangler offentlig moral,' lød den ledsagende – men nu fjernede – tekst.

Kvinde på morgenindkøb iført pyjamas i Shanghai. Foto: MARK RALSTON

Men det gav bagslag. Myndighedernes valg om at offentliggøre personlige detaljer udløste kritik fra mennesker, der som regel kun ser det brugt i efterlysning af kriminelle personer.

'Hvad er det, de i virkeligheden holder øje med?' Sådan skrev en bruger på den kinesiske sociale medie-platform Weibo.

Myndighederne i Suchou gav en uforbeholden undskyldning på WeChat: 'Vi vil lære af hinanden for at sikre os, at sådanne situationer ikke opstår i fremtiden.'

Det er ikke første gang, at de kinesiske myndigheder slår ned på – hvad de kalder – uciviliseret optræden.

I juli 2019 bandlyste den østkinesiske by Jinan de meget populære 'Peking-bikinier'. Det er som regel ældre mænd, der for at holde varmen ud ruller deres skjorter op og afslører deres taljer.