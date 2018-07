Wang Jian, der er død efter et fald, var med til at skabe luftfartsselskab, som HNA Group voksede ud af.

Beijing. En topchef i det store selskab HNA Group i Kina er død efter et fald i den sydfranske provins Provence, bekræfter selskabet.

Wang Jian faldt tirsdag fra 10 meters højde. Han blev 57 år. Fransk politi meddeler onsdag, at man mener, at han døde i en ulykke.

– Han forsøgte at klatre op ad en lav mur for at tage nogle billeder, fortæller en fransk politikilde om hændelsen i byen Bonnieux.

Det mislykkedes, hvorpå chefen tog tilløb igen.

– Han faldt hen over toppen af muren og styrtede 10 meter ned, siger kilden.

Wang dør, mens det dybt forgældede selskab er midt i en større genopretningsplan, hvor man har solgt aktier for milliarder af dollar.

Blandt andet har HNA Group solgt aktier i hotelkæden Hilton, som selskabet har ejet en fjerdedel af.

Wang var på forretningsrejse i Frankrig, da han faldt og døde, oplyser HNA Group i en pressemeddelelse.

– Vi sørger over tabet af en exceptionelt talentfuld leder og rollemodel, hvis visioner og værdier også fremover vil være et pejlemærke for alle, som var så heldige at kende ham, og for mange andre, hvis liv blev påvirket af hans arbejde og filantropi, skriver det kinesiske selskab.

Wang Jian sad på omkring 15 procent af aktierne i HNA Group.

Han var ifølge Bloomberg uddannet inden for både luftfartsadministration og ledelse, og han var med til at grundlægge Hainan Provincial Airlines, som selskabet HNA Group senere voksede ud af.

