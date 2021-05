Tre kinesiske myndigheder siger i en erklæring, at kryptovaluta forstyrrer den økonomiske orden.

Bitcoin er onsdag faldet til under 40.000 dollar for første gang i over tre måneder, efter at Kina har advaret om, at kryptovaluta ikke vil kunne anvendes ved transaktioner og har frarådet investorer at spekulere i dem.

Det skriver AFP.

Udmeldingerne i Kina har ført til et fald på over ti procent i kursen på bitcoin, der så sent som i april kostede over 60.000 dollar.

Udmeldingerne indebærer, at kinesiske finanskoncerner og betalingsselskaber nu har forbud mod at støtte tjenester koblet til transaktioner med kryptovalutaer.

Den nye lovgivning i Kina betyder, at kunder på finansmarkedet ikke må tilbydes tjenester med handel og opsparing i de digitale valutaer.

Tre kinesiske myndigheder siger i en erklæring, at spekulativ handel med kryptovalutaer har påvirket sikkerheden for menneskers ejendomme og har ført til forstyrrelser i den økonomiske og finansielle orden.

I henhold til udtalelsen fra de kinesiske instanser er kryptovalutaerne ikke baseret på nogen reel værdi, og priserne kan let manipuleres, og aftaler omkring dem kan ikke beskyttes ordentligt.

Kina har tidligere udtrykt skepsis over for kryptovaluta, og landet tvang i 2017 alle kryptobørser i landet til at lukke. De stod på det tidspunkt for 90 procent af verdenshandlen med bitcoin.

For nylig blev såkaldt "mining" forbudt i Det Indre Mongoliet i det nordlige Kina.

"Mining" er en proces, hvor computere bliver sat til at lave komplicerede matematiske beregninger, der sørger for at holde hele bitcoinsystemet kørende.

Til gengæld for at stille computerkraft til rådighed kan man blive belønnet med bitcoin.

Mens Kina er modstander af kryptovaluta, fortæller landet eksperimenter med en digital variant af sin valuta, yuan, og landets centralbank kan blive den første store centralbank, som indfører en virtuel variant af en national valuta.

Nogle analytikere mener, at en sådan valuta vil kunne føre til paniksalg på andre handelsplatforme for digital valuta, da det kan undergrave deres likviditet.

Det har også bidraget til den seneste usikkerhed omkring bitcoin, at Tesla-stifter Elon Musk for nylig har har antydet, at Tesla vil sælge sin store beholdning af bitcoin af miljøhensyn.

/ritzau/AFP