Mens vi herhjemme holder afstand og ikke forsamles mere end 50 personer ad gangen, ser det anderledes ud i Kina.

I denne uge er der officiel ferie i folkerepublikken - den såkaldte Golden Week.

Efter næsten et år med karantæne, lockdowns og restriktioner, efter pandemien brød ud i den kinesiske by Wuhan i december 2019, opfordrer myndighederne nu kineserne til at genoplive turismen, booste økonomien og tage på såkaldte ‘Hævn rejser’.

Ifølge business mediet Quartz er opfordringen fra myndighederne til det kinesiske folk klar:

En fyldt afgangshal på Hangzhou togstation i Zhejiang provinsen.

»Det er regeringens håb, at folk vil rejse eller forbruge mere end de normalt gør,« skriver de.

Ifølge South China Morning Post, forventes det, at kineserne vil tage 15 million flyrejser mellem den 1. og 8. oktober.

Mere end 500 turistattraktioner lokker i løbet af ferieugen med enten rabatter eller fuldstændig gratis adgang i et forsøg på at få kineserne til at bruge penge.

At dømme ud fra billeder fra Kinas største attraktioner har det kinesiske folk taget opgaven på sig.

Mange kinesiske turister besøgte den kinesiske mur på Kinas Nationaldag den 1. oktober 2020, dagen er indledningen på den officielle ferieuge Golden Week.

Golden Week-ferien begyndte på Kinas nationaldag den 1. oktober og strækker sig en uge frem.

Der er tradition for, at kineserne benytter ferien til at rejse udenlands, men på grund af corona situationen forventes det i år, at de fleste vil rejse indenfor landets grænser.

Kinesiske turister i kø i den gamle bydel Nanluoguxiang i Biejing.

Kinas ministerium for kultur- og turisme forventer, at omkring 550 million kinesere i den kommende uge vil rejse rundt i landet. Til sammenligning rejste næsten 800 millioner kinesere på ferie under Golden Week i 2019.

Så selvom myndighederne opfordrer borgerne til at tage på eventyr og selvom billeder fra Kina viser fyldte turistattraktioner. Så ser det ud til, at der stadig er langt til normale tilstande, som de så ud før covid-19 indtog Kina og resten af verden.