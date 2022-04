Borgere i Beijing tømmer mandag butikker for mad og andre vigtige varer.

Det sker, efter at byens største distrikt er begyndt at teste alle borgere for coronavirus.

Det skaber frygt for en nedlukning i stil med i millionbyen Shanghai, hvor en stor nedlukning har tvunget millioner af indbyggere til at blive hjemme uden mulighed for at handle.

De mange test i Beijing er sat i værk, efter at antallet af smittede er steget over de seneste dage.

Foto: TINGSHU WANG

Myndigheder i Beijing-distriktet Chaotang, som har 3,45 millioner indbyggere, beordrede søndag, at alle borgere og arbejdere i distriktet skal testes tre gange om ugen.

- Jeg forbereder mig på det værste, siger den studerende Zhang fra det nærliggende Haidian-distrikt.

Han har bestilt dusinvis af snacks og 4,5 kilo æbler online for at forberede sig.

Han er langtfra den eneste, som forbereder sig. Dagligvarebutikker i Beijing er fyldt med handlende, og onlinebutikker er lagt ned af bestillinger.

Det er særligt grøntsager, kød, nudler og toiletpapir, som bliver købt ind i stor stil.

I Shanghai har størstedelen af byens 25 millioner indbyggere været under nedlukning i ugevis. Det har skabt frustrationer, eftersom mange også mangler mad, fordi der simpelthen ikke er nok bude til de mange leverancer.