En politisk virus spreder sig fra USA og truer med at få katastrofale følger for hele verden.

Sådan lød advarslen fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, da han søndag via video-link holdt sin årlige pressekonference.

Forholdet mellem USA og Kina er i forvejen alt andet end hedt, men coronavirussen har fået temperaturen på relationen mellem stormagterne til at nærme sig frysepunktet.

Nu advarer den kinesiske udenrigsminister om, at de to lande risikerer at udvikle sig til en ny kold krig, som kan skade ikke bare forholdet mellem USA og Kina men også resten af verden.

Kinas udenrigsminister Wang Yi holdt søndag pressekonference via videolink.

Udgangspunktet var i forvejen dårligt: Handelskrig og menneskerettigheder har gennem længere tid øget spændingerne mellem Vesten og Kina og ikke mindst mellem USA og 'Riget i Midten.'

Spredningen af den frygtede coronavirus, som begyndte i den kinesiske by Wuhan, har gjort forholdet om muligt endnu dårligere.

Den amerikanske præsident Donald Trump har flere gange omtalt sygdommen som 'the chinese virus', og både præsidenten og hans topfolk har beskyldt Kina for manglende åbenhed om virussen og for at have reageret for langsomt.

Nu advarer Wang Yi om en lige så farlig politisk virus fra Washington.

Foto: NICOLAS ASFOURI

»Desværre er det ikke bare coronavirussen, som spreder sig i verden. En politisk virus spreder sig også i USA. Denne politiske virus benytter enhver lejlighed til at skade Kina,« sagde han ifølge South China Morning Post.

»Vi bliver nødt til at være opmærksom på de politiske kræfter i Amerika, som forsøger at kapre det kinesiske-amerikanske forhold og så prøver at skubbe vores to lande ud i en såkaldt ny kold krig.«

På verdensplan har der været over 340.000 coronarelaterede dødsfald, og mere end 5,3 millioner mennesker er registreret som smittede.

»Jeg beder USA om at stoppe med at spilde tiden og holde op med at ofre dyrebare liv,« lød det fra udenrigsministeren.

Den amerikanske præsident Donald Trump lægger ikke fingrene imellem, når han langer ud efter Kina. (Arkivfoto)

Den norske avis VG har talt med Kina-eksperten Henning Kristoffersen. Han lytter med bekymring til de nye udtalelser fra Kina.

»Det sidste verden trænger til nu, er en ekskalering i handelskrigen og øgede spændinger mellem USA og Kina. Omtrent alle lande kæmper lige nu på grund af pandemien, og hvis situationen spidser til, vil det være meget uheldigt for verdensøkonomien,« siger han.

Efter hans mening er risikoen for en kold krig mellem Kina og USA overhængende.

»Det er frygtelig ærgerligt. Men kunne håbe, at de to stormagter netop i en sådan krise havde lagt stridsøksen bort og stået sammen mod en fælles ydre fjende. Men det er det stik modsatte, som er sket: Trump lægger skylden på Kina, og tilliden er på et lavpunkt. Det er meget bekymrende og farligt.«