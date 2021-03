Møde mellem USA og Kina begyndte torsdag med heftige meningsudvekslinger. Fredag nedtoner Kina uenighed.

USA og Kina har haft "ærlige, konstruktive og nyttige" samtaler. Men landene har stadig forskellige synspunkter.

Det siger den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi fredag til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua ifølge AFP efter afslutningen på de første samtaler på højt diplomatisk niveau mellem Kina og den amerikanske Biden-administration.

Mødet fandt sted i byen Anchorage i delstaten Alaska. Det begyndte torsdag med ganske store uenigheder om blandt andet menneskerettigheder.

Her udtrykte USA's udenrigsminister, Antony Blinken, "dyb bekymring" over Kinas ageren i forhold til blandt andet det muslimske mindretal uighurerne og omkring forholdene i Hongkong.

Imens lød det fra den kinesiske delegation, at USA skulle blande sig uden om kinesiske anliggender og havde rigeligt at gøre med selv at leve op til menneskerettighederne.

Men fredag er tonen i kommentarerne ifølge AFP mere positiv.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, siger, at han håber, at de to lande kan mødes "på halvvejen".

Han tilføjer dog, at respekt for hinandens kerneinteresser er "afgørende", og at "døren for amerikansk-kinesisk dialog altid vil være åben", hvis landene kan leve op til det ideal.

Den kinesiske delegation udtalte sig dog ikke direkte til vestlige medier. Yang Jiechis udtalelser er offentliggjort via det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, anerkender, at det ikke var et let møde.

- Vi forventede svære og direkte samtaler på en række områder, og det var præcis det, som vi havde, siger han ifølge Reuters, kort efter at den kinesiske delegation har forladt rummet.

Udenrigsminister Blinken uddyber, at han ikke er overrasket over, at USA fik et "defensivt svar" fra Kina, da emnerne Hongkong, Tibet, Taiwan og uighurerne blev bragt på banen.

Blinken siger dog, at de to lande også fandt frem til en række områder, hvor de kan arbejde sammen.

Det gælder blandt andet i forhold til Iran, Nordkorea, Afghanistan og klimaforandringer.

Spændingerne var forud for mødet ganske høje af en række årsager.

En af dem var, at USA dagen inden mødet kom med en række tiltag over for Kina på flere omstridte områder.

Således begyndte USA at trække kinesiske teleselskabers licenser tilbage. Derudover blev flere kinesiske selskaber stævnet på grund af bekymringer vedrørende national sikkerhed.

