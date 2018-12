Briterne skal finde ud af, hvordan de vil forholde sig til kinesisk teknologisk dominans, mener MI6-chef.

Kinas teknologiske dominans er og bliver i stigende grad det vigtigste emne i britisk sikkerhedspolitik ifølge chefen for efterretningstjenesten MI6, Alex Younger.

Det fortalte han mandag de studerende på universitetet St Andrews i Skotland.

- Helt basalt er magt, penge og politik ved at bevæge mod øst, fortalte Alex Younger.

- Det er en ny politisk virkelighed, som vi skal indrette os efter.

Han pegede blandt andet på Storbritanniens afhængighed af kinesisk teknologi for at komme på 5G-netværket til mobildækning. Det er ifølge Alex Younger en forsmag på en kinesisk dominans på flere områder.

Younger fremhævede områder som kunstig intelligens, syntesebiologi og genetik.

- Det her er noget, vi virkelig skal overveje. Fremtidens viden er på spil, siger han.

Syntesebiologi er et område inden for forskning, der kombinerer blandt andet nanoteknologi og molekylær biologi.

MI6-chefen vurderede også, at Rusland er i en tilstand af "konstant konfrontation" med den vestlige verden. Han omtalte blandt andet giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal.

- Den russiske stat benyttede et kemisk våben på britisk jord, sagde Younger.

- Vores hensigt er at få den russiske stat til at komme til den konklusion, at hvad end den opnår ved denne aktivitet, så er det ikke risikoen værd.

Alex Younger berettede også, at Islamisk Stat fortsat udgør en trussel. Det gælder både for Storbritannien og andre europæiske lande. Ifølge Young har MI6 bidraget til at forpurre angreb i Frankrig og Tyskland.

Det var næppe tilfældigt, at det var elever på St Andrews, som fik de sjældne ord fra spionchefen. Younger har selv studeret på universitetet.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Younger også tænkt sig at holde en tale i London. Her vil han advare mod at undervurdere Rusland.

/ritzau/Reuters