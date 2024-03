Den Nationale Folkekongres afsluttende pressemøde for udenlandsk presse er aflyst for første gang siden 1993.

Når Den Nationale Folkekongres (NPC) i Kina slutter, vil det være uden det traditionelle pressemøde med premierministeren Li Qiang.

Pressemødet, der har givet udenlandsk presse en mulighed for at stille spørgsmål til den kinesiske premierminister, er ellers blevet afholdt siden 1993.

Det har førhen ført til udtalelser, der kunne give en negativ opfattelse Kinas udvikling.

Blandt andet indrømmede daværende kinesiske premierminister Li Keqiang i 2020, at 600 millioner mennesker i Kina levede for 1000 yuan (954 kroner) om måneden.

Det var en modsætning til tidligere udtalelser fra den kinesiske regering, som havde hævdet at have "besejret" fattigdommen i landet.

Sidste år udtalte den nuværende premierminister Li Qiang desuden, at Kinas beskedne mål for vækst "ikke ville være en nem opgave".

Det forventes, at Kinas mål for økonomisk vækst i år vil være endnu mere pessimistisk end sidste år.

Ved tirsdagens åbning af NPC's årlige kongres er det nemlig forventet, at væksten i 2024 vil ligge på omkring fem procent.

Den kinesiske regering er modsat "overbevist" om, at Kinas økonomi vil forbedre sig, fortæller talsperson for NPC Lou Qinjian ved et pressemøde mandag.

Han siger, at der flere gode forhold i den kinesiske økonomiske udvikling end udfordringer.

Mandag åbnede den årlige kongres for det højtstående rådgivningsorgan i Kina CCPCC. Her deltog blandt andre Kinas præsident, Xi Jinping.

Drøftelserne ved CCPCC er dog af mindre vigtig omfang end ved NPC's kongres, der stort set foregår samtidigt.

NPC beskrives ofte som Kinas parlament. Det er den kinesiske stats mest magtfulde organ.

Folkekongressen er ikke direkte folkevalgt. I realiteten fungerer den ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

/ritzau/AFP