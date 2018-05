Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua skriver, at Kinas og Nordkoreas ledere mødtes både mandag og tirsdag.

Beijing. Kinas præsident, Xi Jinping, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag holdt et overraskende topmøde i det nordøstlige Kina, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Mødet fandt sted forud for et ventet møde mellem Kim Jong-un og præsident Donald Trump.

De to ledere mødtes i den nordøstlige kinesiske havneby Dalian. Officielle medier viser optagelser, hvor de to ledere går side om side ved havet.

Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua skriver, at de to ledere mødtes både mandag og tirsdag.

Mødet mellem de to er det andet inden for få uger. Kim besøgte Beijing i marts. Besøget i marts var han første, siden han kom til magten for seks år siden.

Trump mødes efter planen med Nordkoreas leder inden for den næste måneds tid. I slutningen af maj, har det lydt indtil videre.

/ritzau/AFP