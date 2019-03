Kina ønsker økonomisk udveksling og investeringer, som går begge veje, siger Xi Jinping under besøg i Italien.

Kinas præsident, Xi Jinping, har under et besøg i Italien forsøgt at imødegå bekymring og skepsis i store EU-lande mod hans lands gigantiske Silkevejs-projekter.

Projekterne går ud på at etablere infrastruktur i stor stil både på landjorden og til havs i Asien, Afrika og Europa.

- Den Nye Silkevej går begge veje, siger Xi om det strategiske projekt, der kaldes "one belt, one road".

Italien har rullet den røde løber ud for Xi Jinping. De italienske ledere underskriver lørdag en foreløbig aftale med Kina om at indgå i det kinesiske initiativ.

Det sker på et tidspunkt, hvor der i EU ulmer en splittelse omkring forholdet til Kina.

Nogle lande - deriblandt Frankrig - er skeptiske og henholdende over for den globale supermagt. Andre lande - navnlig i det sydlige Europa - er villige til at indgå hurtige aftaler for at få investeringer fra Kina i havne, transport og energi.

- Mellem os sagt er der ingen fundamental interessekonflikt, siger Xi.

Fredag holdt den kinesiske præsident møde med sin italienske modpart, Sergio Mattarella.

- Kina ønsker økonomisk udveksling, som går begge veje, og investeringer, som går begge veje, tilføjer han.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er tirsdag i næste uge vært for et møde mellem Xi, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Ved mødet i Paris gælder det fremtidens multilaterale forhold mellem Europa og Kina. Det oplyser en kilde fra det franske præsidentkontor. Forhandlingerne skal fokusere på handel, klima og de kinesisk-europæiske relationer.

- Frankrig ønsker en mere koordineret tilnærmelse til Kina fra EU's side og i mindre grad bilaterale relationer mellem Kina og de enkelte medlemslande.

Mødet kommer på et tidspunkt, hvor EU har taget skridt til at anlægge en mere defensiv strategi over for Kina.

Kursen skyldes Kinas lukkede økonomiske system. Det har givet mange indtryk af, at landet ikke rigtigt går ind for frihandel.

/ritzau/AFP