Xi ventes på todages besøg blandt andet at drøfte det nordkoreanske atomprogram med Kim Jong-un.

Kinas præsident, Xi Jinping, ankom torsdag til Pyongyang for at føre drøftelser med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det skriver statslige medier i Kina. Det er første gang Xi besøger Nordkorea, siden han blev præsident i 2013.

Xi er den første kinesiske leder, som besøger Nordkorea i 14 år, og besøget omtales som historisk.

Xi ventes at styrke alliancen mellem Kina og Nordkorea på et tidspunkt, hvor både han og Kim Jong-un står over for udfordringer fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Xi Jinping er blandt andet ledsaget af sine kone, Peng Liyuan, og sin udenrigsminister, Wang Yi.

Kinesiske flag var torsdag hængt op mange steder i det centrale Pyongyang og mange indbyggere havde taget opstilling i gaderne for at hylde den kinesiske leder.

En iagttager siger, at Kina har været afventende i forbindelse med Trumps møder med Kim Joung-un.

- Nu hvor både Kina og Nordkorea er blevet konfronteret af USA, har de meget at tale med hinanden om, siger Lijian Zhao på Kinas ambassade i Pakistan.

Internationale journalister i Pyongyang har fået besked på, at de ikke får mulighed for at rapportere nærmere om besøget og udenlandske medier har ikke kunnet få visum op til besøget.

Kim Jong-uns topmøde med USA's præsident i Hanoi i februar endte uden resultat.

Topmødet fik en uventet brat slutning, da parterne skiltes uden at være blevet enige om en fælles udtalelse. Begge parter sagde dog efterfølgende, at de var åbne for at genoptage samtalerne på et senere tidspunkt.

USA's præsident og Nordkoreas leder mødtes første gang til et historisk topmøde i Singapore i juni 2018. Her erklærede Trump, at truslen fra Nordkorea var elimineret.

Under topmødet blev de to enige om at arbejde for en atomafrustning. Men der er efterfølgende opstået stor tvivl om, hvad det konkret betyder.

/ritzau/Reuters