Xi Jinping udelukker ikke at bruge militær magt for at sikre genforening mellem Taiwan og Kina.

Kinas præsident, Xi Jinping, siger, at en genforening mellem Taiwan og Kina på det kinesiske fastland er "uundgåelig".

Præsidenten advarer samtidig imod alle tiltag, der støtter Taiwans uafhængighed. Xi siger derudover, at Kina ikke vil udelukke at bruge militær magt for at sikre en genforening.

Kina anser Taiwan som en del af sit territorie, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

- Kina skal og vil blive forenet. Det er et uundgåeligt krav for den fantastiske foryngelse af det kinesiske folk i en ny æra, siger Xi i anledning af 40-året for en tale i 1979, hvor Kina også opfordrede til forening.

- Vi vil ikke love at undlade at bruge militær magt, og vi forbeholder os retten til at tage alle nødvendige midler i brug, siger præsidenten.

I sin tale beskriver Xi genforeningen som "et land, to systemer". Han siger samtidig, at han vil "sikre taiwanernes velbefindende og interesser".

Taiwan betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system. Den har dog aldrig formelt erklæret sig uafhængig af det kinesiske fastland.

/ritzau/AFP