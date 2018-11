Den kinesiske præsident, Xi Jinping, tager afstand fra USA's handelspolitik forud for økonomisk topmøde.

Kinas præsident, Xi Jinping, fordømmer USA's handelspolitik forud for et topmøde, hvor handelskrisen mellem USA og Kina forventes at præge dagsordenen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi skal sige nej til protektionisme og enegang, lyder det lørdag fra præsidenten.

- Forsøg på at bygge barrierer og stoppe tætte økonomiske bånd arbejder imod de økonomiske love og historiens tendenser. Det er en kortsigtet tilgang, som er dømt til at fejle.

Ordene falder på vej til weekendens Apec-topmøde i Papua Ny Guinea.

Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) er en økonomisk og politisk samarbejdsorganisation for 21 lande ved Stillehavet og i Asien.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.

Handelsstriden mellem de to Apec-medlemmer har fået eksperter til at advare om katastrofale følger for den globale økonomi.

Xi Jinping advarer lørdag mod en øget eskalering af den allerede igangværende handelskonflikt.

- Historien har vist, at konfrontationer - uanset om det er i form af en kold krig, en varm krig eller en handelskrig - ikke skaber nogen vindere.

/ritzau/