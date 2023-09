Der var allerede meldinger om det i forrige uge. Men nu synes det at stå klart.

Den magtfulde kinesiske præsident, Xi Jinping, har ikke tænkt sig at deltage i weekendens vigtige G20-topmøde. Nu er gætterierne om årsagen i fuld gang.

Hvis den kinesiske præsident vitterligt bliver væk fra mødet i Indien i weekenden, som en række internationale medier mener at vide, så er det første gang nogensinde, en kinesisk præsident misser et G20-topmøde.

Og det har fået spekulationerne til at fyge rundt.

Teorierne er mange.

I The New York Times kan man blandt andet læse, at Xis beslutning kan ses som en kold skulder til USA og præsident Joe Biden.

De to nationer, der er verdens førende økonomiske magter, har gennem længere tid ligget i en strid om adgang til ressourcer og teknologi – ikke mindst over mikrochip.

Men også over Taiwan, den selvregerende ø ud for Kinas kyst, som Kina påberåber sig rettighed over, som USA med Joe Biden i spidsen har lovet at støtte ved en kinesisk militær invasion.

I Reuters og en række indiske medier kan man også læse en anden udlægning af Xi Jinpings fravær – som også nævnes i The New York Times artiklen.

Her beskrives den efterhånden årelange strid med Indien som en mulig forklaring.

På trods af at den indiske premierminister for få uger siden mødtes med Xi Jinping i forbindelse med BRICS-topmødet i Sydafrika, så spekuleres der blandt andet fra indisk side i, om den grænsestrid, de to asiatiske stormagter har haft siden 2020 kan være en udløsende faktor.

Her stødte indiske og kinesiske tropper sammen i en del af det vestlige Himalaya, som begge lande anser som tilhørende deres eget territorium. 20 indiske soldater mistede livet, mens fire kinesiske soldater omkom.

Kinas præsident, Xi Jinping, har skabt stor forvirring i forbindelse med G20-topmødet. Foto: Marco Longari/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kinas præsident, Xi Jinping, har skabt stor forvirring i forbindelse med G20-topmødet. Foto: Marco Longari/AFP/Ritzau Scanpix

Striden om de to landes territorium blussede for nylig op, da der i Kina blev offentliggjort et kort, hvor to dele af Indiens territorium pludselig var en del af Kina.

Men også Indiens samarbejde med USA og Vesten kan være en forklaring, lyder en helt anden mulig forklaring.

Og så har Baijayant Jay Panda, vicepræsidenten for det indiske regeringsparti BJP, også en teori om, hvorfor Xi ser ud til at udeblive fra topmødet i New Delhi i den kommende weekend.

Den handler ganske enkelt om, at Kina skal være misundelig på Indiens økonomiske formåen i disse år, mens Xis Kina kæmper.

I stedet for Xi vil den kinesiske premierminister, Li Qiang, møde op.

Over en bred kam bliver Xis afbud mødt med forundring.

»Det ville have været bedre fra vores synspunkt, hvis han havde deltaget,« siger en tidligere indisk topdiplomat Shyam Saran til Reuters.

Samtidig kaldes udeblivelsen for 'usædvanlig' af selvsamme diplomat.

»Det her er dårlige nyheder for de indiske-kinesiske relationer. Det her indikerer, at Kina ikke kommer til at have en venlig eller forsonende i forhold til Indien i meget lang tid,« lyder den dystre dom fra Happymon Jacob, der underviser i international politik ved New Delhis Jawaharlal Nehru University.

Mens forvirringen om Xis manglende deltagelse i G20-topmødet har bredt sig i Indien og i Vesten, så kom det frem tirsdag, at Xi formentlig planlægger et snarligt møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, som allerede har meldt afbud til G20.

Linjerne er optrukket.