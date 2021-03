Hongkong skal bevæge sig mod en mere patriotisk regering, hedder det i vedtagelse i Kinas folkekongres.

Den kinesiske folkekongres har torsdag vedtaget at ændre Hongkongs valglov, så regimet i Beijing kan nedlægge veto mod kandidater i den tidligere britiske koloni.

Det hedder, at Kina vil have Hongkong til at bevæge sig mod en "patriotisk" regering efter de seneste par års store demonstrationer i byen.

Kun et enkelt medlem af parlamentet undlod at stemme for beslutningen.

Kritikere siger, at torsdagens beslutning i Folkekongressen er det sidste søm i kisten for demokratibevægelsen i Hongkong.

/ritzau/AFP