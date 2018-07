Kinas problemer med luftforureningen ser ikke ud til at stoppe.

Koncentrationen af ozon, der kan ødelægge lungerne, steg med 11 procent til en ny rekord i juni måned, siger Greenpeace på baggrund af de officielle data.

Ozon er 'en stigene trussel mod sundheden', lyder det fra Greenpeace.

Det gennemsnitlige niveau i hovedstaden Beijing var 120 mikrogram pr. kubikmeter i juni. Det er næsten det dobbelte af niveauet i Los Angeles og Mexico City, der ellers er ramt af høje ozontal.

Kinas miljøministerium advarer om, at ozonforureningen vil være specielt høj i området omkring Beijing de næste 10 dage. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ozon, der ligger ved jordoverfladen, kan føre til vejrtræknings-problemer, hoste og betændelse i luftvejene. Børn har den største risiko, og forlænget eksponering kan give dem astma og føre til unormal udvikling af lungerne.

Greenpeace siger, at ozonforureningen var ansvarlig for omkring 70.000 for tidlige dødsfald i Kina i 2016.

På dette billede ses en kæmpe stor, skorstenlignende bygning i Xian. Det et er luftrenser, der bekæmper luftforureningen ved at blæse ren luft ud i omgivelserne i hovedstaden i den nordlige provins Shaanxi. Foto: FRED DUFOUR Vis mere På dette billede ses en kæmpe stor, skorstenlignende bygning i Xian. Det et er luftrenser, der bekæmper luftforureningen ved at blæse ren luft ud i omgivelserne i hovedstaden i den nordlige provins Shaanxi. Foto: FRED DUFOUR

Et studie fra Peking Univesitet i april i år siger, at koncentrationen af ozon steg 40 procent eller mere i 10 nordlige byer fra 2014 til 2017. Det på trods af strengere, nye måder at få industrien og trafikken til at forurene mindre.

Studiet siger, at der faktisk er blevet kraftigere sollys - og dermed mere ozon - på grund af Kinas bestræbelse på at få færre ganske små partikler til at flyve rundt.

Eksperter har rådet Kina til at sætte ind mod ozonforureningen i den sidste treårsplan mod luftforureningen, der blev fastlagt i sidste måned. Men der er ingen specielle tiltag inkluderet i planen.