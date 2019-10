Handelskrigen mellem Kina og USA har sat tydelige spor på kinesisk økonomi, viser nye tal for væksten i Kina.

Kinas økonomiske vækst var i tredje kvartal den laveste i næsten 30 år.

Bruttonationalproduktet voksede med 6,0 procent. Det oplyser Kinas statistiske bureau, NBS, fredag ifølge AFP. I andet kvartal lød væksten på 6,2 procent.

Væksten når dermed det laveste niveau siden 1992.

- Den nationale økonomi har holdt sin overordnede stabilitet i de første tre kvartaler, siger Mao Shengyon, der er talsmand for NBS.

- Men vi må være opmærksomme på, at økonomien ligger under for presset fra de komplicerede og alvorlige økonomiske forhold både hjemme og i udlandet.

Ifølge Dansk Industri er det særligt kinesernes handelskrig med USA, der sætter sine tydelige spor i kinesisk økonomi.

Kinas eksport til USA er faldet med 20 procent over det seneste år, og det svækker væksten i Kina, siger chefanalytiker i DI Allan Sørensen i en pressemeddelelse.

Både Den Internationale Valutafond (IMF) og OECD venter desuden, at væksten i Kina falder til under seks procent næste år.

Kina har en økonomisk målsætning om en vækst på 6,0-6,5 pct. i 2019.

/ritzau/