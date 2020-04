Kinas bruttonationalprodukt skrumper for første gang i årtier, viser tal fra Kinas statistikbureau ifølge AFP.

De omfattende tiltag for at inddæmme coronavirusset har fået Kinas økonomi til at skrumpe for første gang i årtier.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 6,8 procent i kvartalet fra januar til og med marts i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Kinas nationale statistikbureau (NBS), skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er den første negative vækst fra verdens andenstørste økonomi, siden landet begyndte at offentliggøre tallene i begyndelsen af 1990'erne.

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Den negative vækst på 6,8 procent er et stort fald fra seneste kvartal, hvor landets bnp steg med seks procent.

Forventningen til bnp'et for hele året er faldet til en stigning på 1,7 procent, viser en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP. Det ville være det dårligste årsresultat siden 1976.

Cheføkonom i Dansk Industri (DI) Allan Sørensen mener, at Kina godt kan skrotte sine vækstambitioner for året.

- Coronakrisen har ødelagt den kinesiske regerings vækstambitioner. Det er overhovedet ikke muligt at indfri målsætningen om en vækst på cirka seks procent i 2020, udtaler Allan Sørensen i en pressemeddelelse.

- Sidst i marts begyndte Kina at åbne op igen efter en meget lang nedlukning, men fabrikkerne er endnu ikke oppe i fulde omdrejninger og kommer det næppe foreløbig. Coronavirusset har spredt sig til Europa og USA, og det vil ramme Kinas eksport hårdt, siger Allan Sørensen.

Inddæmningen af coronavirusset har allerede kostet Kinas industri og detailhandel dyrt.

Den industrielle produktion er faldet med 1,1 procent i marts, hvilket er en konsekvens af, at landets fabrikker har været lukket ned. Flere virksomheder er dog begyndt at åbne igen.

Detailhandlen faldt med 15,8 procent i marts, da mange forbrugere blev hjemme i frygt for smittefaren.

Ledigheden i byerne faldt til 5,9 procent, efter at tallet var steget til 6,2 i februar.

Den Internationale Valutafond (IMF) har advaret om, at coronavirusset vil skabe en global recession, der kan blive den største økonomiske dæmpning siden 1930'erne.

/ritzau/