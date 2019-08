Den årlige "Oscar-fest" i Taiwan bliver uden kinesiske instruktørers og filmstjernes deltagelse i år.

Kinas filmcensur siger i en meddelelse onsdag, at filmindustrien i selve Kina er blevet forbudt at deltage i Taiwans Golden Horse prisuddeling. Beslutningen, der ikke begrundes, er det seneste tegn på tiltagende spændinger mellem Beijing og den autonome ø.

Uddelingen af de prestigefyldte filmpriser, der er blevet kendt som "Kinas Oscars", blev ramt af krise sidste år, da en taiwanesisk prismodtager opfordrede til selvstændighed for Taiwan i sin takketale.

Filmpriserne er blevet uddelt siden 1962 og anses for at være den måske mest prestigefyldte pris i den kinesiske filmindustri, som omfatter film fra Kina, Hongkong og Taiwan.

Beijing opfatter Taiwan som en del af Kinas territorium. Det afventer en genforening, selv om Taiwan de facto har været uafhængigt siden den kinesiske borgerkrig, hvor den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.

Men det er uklart, hvorvidt episoden med takketalen har ført til den kinesiske beslutning om en blokade mod filmfesten på Taiwan.

En talsmand for Taiwans præsidentkontor Ting Yun-kung kalder boykotten for uretfærdig over for den kinesiske befolkning.

Han tilføjer, at den ikke vil bidrage til, at der kommer en positiv udvikling i den politiske dialog mellem de to parter.

Kina ophævede for en uge siden udstedelser af individuelle rejsetilladelser til borgere, som ønsker at besøge Taiwan.

Kina har tidligere langet kraftigt ud efter USA i forbindelse med Taiwan. Kina mener, at konflikten omkring Taiwan er blevet stadig mere akut og anses som den største trussel mod fred og stabilitet i Taiwan-strædet.

Kina har flere gange sendt militære fly og skibe ind på Taiwans territorie i de senere år og arbejdet på at isolere landet internationalt.

Et stigende antal lande har som følge af det kinesiske pres afskåret de diplomatiske forbindelser til Taiwan til fordel for Kina.

USA har heller ingen diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er den største eksportør af våben til landet og Taiwans mest magtfulde internationale støtte.

/ritzau/Reuters