Mens Europa i disse dage rammes hårdt af coronavirusset, er den kinesiske storby Wuhan på vej ud af isolation.

Den kinesiske millionby Wuhan, hvor coronavirusset oprindeligt brød ud, er lørdag så småt begyndt at åbne op igen efter mere end to måneders nedlukning.

Byen, der ligger i det centrale Kina og har 11 millioner indbyggere, har blandt andet åbnet for en række toglinjer. Også byens grænser er blevet åbnet, så det nu er tilladt at rejse ind i byen. Udrejse er fortsat forbudt.

Tilbage i januar blev Wuhan lukket ned, så det ikke var tilladt at forlade byen. Der blev samtidig opført vejafspærringer ved byens grænser.

Men umiddelbart efter midnat natten til lørdag kunne Wuhan-indbyggerne se de første tegn på, at millionbyen er på vej ud af isolationen. Her ankom det første fyldte passagertog således til Wuhan.

Lørdag er fyldte tog fortsat med at rulle ind i byen. Det oplyser nyhedsbureauet AFP, der er til stede i byen.

Nogle få formåede allerede fredag at komme på et tog til byen.

Det drejer sig blandt andre om en 36-årig kvinde og hendes datter. De havde været adskilt fra kvindens mand i næsten ti uger.

- Da toget nærmede sig Wuhan, var mit barn og jeg virkelig spændte. Det føltes som om, at toget kørte hurtigere end før i tiden. Min datter sagde, at togføreren nok vidste, at vi virkelig gerne ville hjem, siger hun til AFP.

Wuhan var oprindeligt coronavirussets epicenter. Siden da har udbruddet dog spredt sig til lande over hele kloden.

Europa er af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) nu blevet erklæret som udbruddets nuværende epicenter.

Mens antallet af europæiske smittetilfælde stiger drastisk, er antallet af nye tilfælde faldet i Wuhan. Her er der blot registreret 20 nye tilfælde de seneste 14 dage, viser officielle tal ifølge AFP.

I alt er næsten 70.000 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus i Hubei-provinsen, hvor Wuhan ligger. Over 3000 smittede er døde.

/ritzau/AFP