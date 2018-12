Kinas handelstal for november tyder på mat efterspørgsel både ude og hjemme. Men overskud med USA vokser.

Kinas samhandel med omverdenen udviklede sig i november betydeligt dårligere end forventet.

Væksten i både ind- og udførslen af varer ligger langt under det forventede.

Men samtidig når Kinas overskud i handlen med USA nye højder med 35,55 milliarder dollar.

Det viser tal fra Kinas toldmyndigheder lørdag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Eksporten i november var 5,4 procent højere end i samme måned året før, mens importen gik frem med 3,0 procent.

Analytikere skød dermed langt forbi målet.

Ifølge en rundspørge fra Reuters havde et panel af økonomer skønnet en eksportfremgang på 10 procent, mens importen var forventet at stige med hele 14,5 procent.

Den svage udvikling i varestrømmene til og fra Kina kan ifølge Reuters være tegn på aftagende efterspørgsel både globalt og i Kina.

I forhold til måneden forinden er nedgangen også markant.

I oktober steg Kinas eksport med 15,6 procent, mens importen var over 21 procent højere end året før.

Handelstallene kommer mindre end en uge efter, at USA's præsident, Donald Trump, og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, blev enige om en "våbenhvile" i de to landes handelsstrid.

Aftalen udsætter en planlagt amerikansk forhøjelse af told på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Toldsatsen skulle fra den 1. januar 2019 have været sat op til 25 procent fra nu 10 procent.

Men forhøjelsen er foreløbigt sat i bero i 90 dage. I mellemtiden håber Kina og USA på at få løst uenighederne på handelsområdet.

Men tidligere denne uge betegnede Trump sig som "Toldmand" og gentog trusler om at straffe Kina, hvis de to parter mislykkes med at løse striden.

Torsdag viste tal fra USA, at det amerikanske underskud på handlen med andre lande i oktober steg til det højeste i ti år.

Og minusset i samhandlen med Kina satte rekord. Forskellen mellem den amerikanske import og eksport til Kina voksede til 43,1 milliarder dollar.

/ritzau/