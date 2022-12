Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kinas regler om test og nedlukninger var tidligere blandt de mest indgribende i verden.

Men i takt med, at restriktionerne er blevet løsnet, er smitten eksploderet og landet kæmper lige nu med omkring 9.000 dødsfald om dagen, som kan knyttes til virussen.

Det skriver The Guardian, som henviser til seneste melding fra den britiske sundhedsdatavirksomhed Airfinity, der indsamler data fra kinesiske provinser.

Eksperter i global sundhed har tidligere delt bekymringer om, at op imod en million personer kan blive smittet i Kina om dagen.

Og seneste opgørelse viser, at der med 9.000 dødsfald om dagen, er sket over en fordobling sammenlignet med ugen før.

EUs Udvalg for Sundhedssikkerhed indkaldte torsdag et krisemøde i Bruxelles for at få koordineret EU-landenes reaktioner på Kinas beslutning om at ophæve landets coronarestriktioner.

Den usikre udvikling i Kina, og den udbredte tvivl om de officielle data har fået USA, Indien, Italien, Taiwan og Japan til at indføre nye indrejseregler for kinesiske statsborgere.

Eksempelvis skal besøgende til USA fra Kina fra 5. januar kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end to døgn gammel, før de må rejse ind i landet.