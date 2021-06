De er under ti år fra at have nået toppen. Derfra går det stejlt ned ad bakke mod en halvering.

I Beijing er den kinesiske regering fuldt ud klar over, hvordan befolkningstilvæksten kommer til at se ud i verdens folkerigeste land. Og regimets præsident, Xi Jinping, er næppe glad for den kurve, der viser, at Kinas dominans i verden bliver kortvarig.

I 2030 vil befolkningstallet i Kina ramme hele 1,46 milliarder, og allerede i 2028 forventes Kina at blive verdens største økonomi.

Det viser fremskrivninger fra FN samt britiske Centre for Economics and Business Research.

Men glæden ved at være flest og størst bliver midlertidig. Derfor tillader Kina nu, at par må få op til tre børn. Ifølge to eksperter er det dog langtfra sikkert, at den nye politik vil gøre indtryk i befolkningen. Udviklingen synes uundgåelig. Det vender vi tilbage til.

Ifølge FNs beregninger vil kineserne tælle godt én milliard i år 2100. I værste fald vil befolkningstallet falde til 800 millioner.

Der findes dog også endnu mere pessimistiske forudsigelser. Ifølge det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet vil den kinesiske befolkning ved indgangen til næste århundrede være reduceret til 732 millioner.

Det giver uden tvivl panderynker i politbureauet. Ikke mindst fordi det kommunistiske regime ved, at ældrebyrden i Kina bliver enorm. Ifølge FN vil hele 31,9 procent af kineserne være over 65 år i år 2100. Til sammenligning ligger den nuværende andel på 12 procent.

Det er nu tilladt at få tre børn i Kina. Billedet her er taget dagen efter, at den kinesiske regering officielt har meldt denne nye politik ud. Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere Det er nu tilladt at få tre børn i Kina. Billedet her er taget dagen efter, at den kinesiske regering officielt har meldt denne nye politik ud. Foto: NICOLAS ASFOURI

Forsker på Nordisk Institut for Asienstudier Andreas Bøje Forsby er ikke i tvivl om, hvorfor kineserne nu øger tobarnspolitikken til tre.

»Den helt oplagte forklaring er, at man har en demografisk bombe, der ligger og tikker. Der er en grundlæggende bekymring for, om der er de fornødne generationer, der kan overtage plejen af ældre og holde økonomien i gang,« siger han.

Antropolog, foredragsholder og konsulent Henrik Bjørn, der har boet sammenlagt 14 år i Kina, er enig.

»Kinas økonomiske magt vil blive svækket af det stigende antal ældre, og Kina vil få sværere ved at opretholde sin førerposition på globalt plan,« siger han.

Fra 1980 og 36 år frem førte kineserne den berygtede etbarnspolitik. Fra 2016 har kineserne haft lov til at få to børn, og nu må de altså få tre.

Det er dog slet ikke givet på forhånd, at kineserne vil følge regeringens opfordring. Tværtimod.

»Kina er blevet et rigere samfund, så der er særligt i byerne ikke behov for, at man får børn for at sikre sig i sin alderdom,« siger Andreas Bøje Forsby.

Og så er den nuværende ungegeneration opflasket med, at ingen har søskende. Det har rodfæstet sig kulturelt.

En befolkningsfremskrivning viser, at Kina i år 2100 i værste fald vil være reduceret til 732 millioner mennesker. Foto: STR Vis mere En befolkningsfremskrivning viser, at Kina i år 2100 i værste fald vil være reduceret til 732 millioner mennesker. Foto: STR

»Familiemønstrene har ændret sig, så kinesiske unge er selv vokset op i etbarnsfamilier. Etbarnspolitikken betyder, at de unge er forkælede og er blevet centrum for deres forældres udelte gunst og opmærksomhed,« siger Andreas Bøje Forsby og fortsætter:

»Der er nu også en mental barriere i forhold til at skulle afgive alle de ting, man har værdsat som frihed, og de materielle goder, der også kommer af ikke at have en stor forsørgerpligt.«

Etbarnspolitikken »bider sig selv i halen«, og det er et udtryk for »desperation«, at Kina nu fører en tre børns-politik blot fem år efter at tobarnspolitikken blev gældende, lyder vurderingen fra Andreas Bøje Forsby.

Bøder og børnepenge

Henrik Bjørn tvivler på, at den kinesiske regering får held med at overtale forældre til at få flere børn.

I 2030 vil der være 1,46 milliarder kinesere. Foto: ALY SONG Vis mere I 2030 vil der være 1,46 milliarder kinesere. Foto: ALY SONG

»Det bliver spændende, om udviklingen ikke er løbet fra at forsøge at kontrollere befolkningen.«

»Måske vil man forsøge med stimuli i form af flere børnepenge, men det vil være absurd, i betragtning af at man i mange år har økonomisk straffet befolkningen, hvis de har fået flere end ét barn,« siger han med henvisning til, at kineserne har fået klækkelige bøder, hvis de fik barn nummer to.

Han fortsætter:

»Men folk har andre måder at tjene penge på i dag, så jeg tror ikke, at en bonus vil gøre det store indtryk på mange,« siger Henrik Bjørn.