De udenlandske besøgende i Kina er ikke just begejstrede for den anale testmetode for corona, som de bruger i forsøget på at afgøre, om du er smittet.

Klagerne går på alt fra ubehag til psykologisk trauma. Det får debatten til at rase, om det overhovedet er en god idé. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anel-testen er indført i en række byer som Beijing, Shanghai og Qingdao. Den bliver brugt som en tilføjelse til næsetesten, eller en tungetest, på nogle af de internationale fly, der ankommer til byerne.

Ifølge kineserne bliver testen udført med en steril bomuldspind. Den indføres mellem tre og fem centimeter i anus, før den forsigtigt roteres ud.

Det bliver taget test iført fuldt beskyttelsesudstyr. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Med disse test kan man se infektionerne i lang tid. Coronavirussen er synlig i anus i længere tid, end den er i spiserøret, fortæller nogle kinesiske læger.

Det er dog ikke sikkert, at et positiv resultat betyder, at den testede person kan sprede virussen. Inaktive spor af virussen, der ikke smitter andre, kan også vise sig som positive i en anal-test, siger Jin Dongyan, der er professor i virologi ved universitetet i Hongkong.

At virussen lever længere i anus end i næsen, har ikke nogen betydning. Når patienterne er i det stadie, så er der ikke længere nogen risiko for at blive smittet, siger en europæisk ekspert, der udtaler sig anonymt.

Tidligere i denne uge har nogle japanske rejsende i Kina fået 'psykologiske smerter' af den anale test.

Der bliver taget en test for corona i munden. Foto: RONNY HARTMANN

Besøgende fra Sydkorea kan nu aflevere en afføringsprøve, i stedet for at den skal tages direkte af de kinesiske myndigheder. Den beroligende besked kom fra Sydkoreas udenrigsministerium i tirsdags.

I sidste måned skrev Vice, at diplomater fra USA fik foretaget anal-test i Kina. Det kinesiske udenrigsministerium benægter det.

Anal-test er ikke obligatoriske for alle internationale rejsende i Kina. Men en embedsmand fortæller til avisen Global Times, at alle internationale rejsende i Beijing skal have en sådan test.

»Hvis folk ikke er vant til proceduren for at tage en anal-test, så vil vore ansatte fortælle dem, hvordan man gør,« siger hun.