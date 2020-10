Seks smittetilfælde i byen Qingdao har gjort, at Kina vil teste over ni millioner på fem dage for coronavirus.

Kina planlægger at teste mere end ni millioner mennesker i havnebyen Qingdao i løbet af bare fem dage, efter at byen har oplevet et mindre virusudbrud.

Det oplyser kinesiske sundhedsmyndigheder mandag.

Myndighederne i Qingdao med 9,4 millioner indbyggere registrerede søndag seks nye tilfælde af coronavirus.

Alle smittetilfældene stammer fra et hospital i byen, siger lokale sundhedsmyndigheder mandag i en meddelelse.

Fem distrikter i byen vil blive testet "i løbet af tre dage", mens hele byen vil blive testet "i løbet af fem dage", står der i meddelelsen.

Der er tale om den første massetestning af kinesiske borgere i månedsvis.

Kinas muligheder for at teste for coronavirus er særdeles omfattende og hurtige.

Landets sundhedskommission siger, at mere end 140.000 medarbejdere på Qingdaos hospitaler, patienter og andet personale allerede er blevet testet, siden de første smittetilfælde blev bekræftet søndag.

/ritzau/AFP