Kinas udenrigsminister opfordrer USA til at sløjfe toldkrig, for den vil skade både Kina og USA.

Beijing. Kina vil svare prompte igen, hvis USA skader kinesiske interesser med øget told, siger en talsmand i udenrigsministeriet i Beijing på et pressemøde.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har godkendt en toldpakke, som efter planen offentliggøres senere fredag, siger en kilde tæt på beslutningen til CNN.

Pakken ventes ifølge en kilde i regeringen at omfatte 800 varekategorier.

Det er 500 færre end tidligere meddelt.

Frygten går på, at det kan udvikle sig til en reel handelskrig mellem de to stormagter med konsekvenser for hele verden.

Trumps formelle godkendelse af planen om at pålægge varer fra Kina told for milliarder af dollar skal være sket torsdag.

Forinden havde finansminister Steven Mnuchin ifølge en regeringskilde forsøgt at overtale præsidenten til at sløjfe toldplanerne. Men forgæves.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, mener, at der er to muligheder.

Den ene er samarbejde, som gavner begge lande. Den anden mulighed er gensidig told, som både Kina og USA vil tabe på.

- Kina foretrækker den første, og med den beslutning håber vi, at USA vil foretage et klogt valg, og Kina er på sin side forberedt på alle fronter, sagde Wang torsdag ifølge tv-stationen CBS News.

/ritzau/Reuters