Kinesiske par får tilbudt fordele ved at gifte sig, og det skal være lettere for kvinder at blive hjemme.

Antallet af skilsmisser i Kina er faldet med 72 procent, efter at landet har indført en obligatorisk betænkningstid for ægtepar, der vil gå hver til sit. Det rapporterer CNN.

Nye regler betyder, at et par må vente i mindst en måned, før de kan få en skilsmissebegæring igennem. I første kvartal af 2021 er der registreret omkring 296.000 skilsmisser, mens det i samme periode sidste år var på en million.

De statslige myndigheder siger, at de nye regler bidrager til stabilitet og social orden.

Men der er også tale om et initiativ, der skal bidrage til flere fødsler, og det er indført sammen med andre tiltag, som gør det lettere for kvinder at blive hjemme i stedet for at gå ud på arbejdsmarkedet. Desuden får par tilbudt fordele ved at gifte sig.

Myndighederne i etpartistaten er blevet kritiseret for at fastholde mennesker i ulykkelige eller endog voldelige ægteskaber ved at vanskeliggøre skilsmisser.

I de senere år er skilsmisser taget jævnt til, efter at kvinder har fået større frihed. Kvindeorganisationer i Beijing siger, at det i dag er kvinden, som kræver skilsmisse i 70 procent af tilfældene.

Kina har en officiel befolkning på 1,41 milliard, men landet har problemer med faldende fødselstal og en tiltagende aldersbyrde.

Det forværrer landets demografiske problemer. Den seneste folkeoptælling viser, at omkring 264 millioner indbyggere er 60 år eller ældre. Det vil sige, at næsten hver femte indbygger - 18,7 procent - er over 60 år.

Den del af befolkningen, som er i den arbejdsdygtige alder, er faldende. Det gælder især antallet af unge, som kommer ud på arbejdsmarkedet. Eksperter advarer om, at det vil lægge en dæmper på den økonomiske udvikling i de kommende år.

Statslige medier kalder udviklingen "alarmerende", fordi der ikke er tegn på, at tendensen til, at mange kinesere ikke ønsker at få flere børn, ændrer sig.

I byerne er høje leveomkostninger med til at gøre det svært for par at få børn.

I 2016 blev der ændret en lov om, at mange familier kun havde tilladelse til at få ét barn. Men det førte kun kortvarigt til et stigende fødselstal, som blev efterfulgt af et fald. Eksperter siger, at efter næsten fire årtier med etbarnspolitikken er en stor del af befolkningen vænnet til idéen om små familier.

/ritzau/dpa