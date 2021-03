Kinesere i udlandet skal have mulighed for at blive vaccineret mod covid-19, siger udenrigsminister Wang.

En kineser i udlandet skal kunne gå hen et sted og blive vaccineret med en kinesiskproduceret vaccine mod covid-19.

Det mener regeringen i Kinas hovedstad, Beijing.

Derfor vil den oprette regionale centre, hvor kinesere kan få et stik.

- Vi forbereder at oprette regionale vaccinationssteder med kinesiskproducerede vacciner, siger Kinas udenrigsminister, Wang Yi, søndag på en pressekonference i Beijing.

- De skal ligge i lande, hvor betingelserne for at tilbyde kammerater med behov denne tjeneste er til stede.

Han tilføjer, at nogle kinesiske statsborgere i udlandet allerede har modtaget kinesiske vacciner i henhold til den lokale lov.

Der er ikke oplysninger om, i hvilke lande sådanne centre skal ligge.

Kina har udviklet flere vacciner mod covid-19.

Der er iværksat en national vaccinationsplan i Kina. Den sigter på, at 40 procent af de 1,4 milliarder kinesere skal være vaccineret inden juli.

Udenrigsministeren siger også, at Kina samarbejder med Den Internationale Olympiske Komite om vacciner.

Kina vil hjælpe med at sikre, at atleter ved de kommende olympiske lege er vaccineret.

Der er OL i Tokyo til sommer. Kina er efter planen vært for vinter-OL i 2022.

Kina er også med i det globale samarbejde Covax. Det arbejder for at udbrede vacciner globalt.

Den kinesiske regering har sagt, at den vil tilbyde Covax 10 millioner doser vaccine.

På søndagens pressekonference talte udenrigsminister Wang i øvrigt imod det, han kalder "vaccinenationalisme".

Kina vil, sagde han, afvise ethvert forsøg på at lave politik ud af coronakrisen.

Kina har gentagne gange offentligt betvivlet den internationalt udbredte opfattelse, at coronavirusset bag covid-19 kommer fra Kina.

/ritzau/Reuters