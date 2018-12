To kinesiske byer fra Shanghai-området forhandler lige nu om at få lov at bygge en tro kopi af Randers.

»Jeg tror, at de regner med at være færdige i løbet af 2020, det går stærkt i Kina. Man kniber sig selv i armen, når man hører, at det kan lade sig gøre at bygge Randers på så kort tid,« siger erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune, Dennis Jensen, til TV2 Østjylland.

Både Randers Regnskov, det gamle rådhus og den kronjyske bymidte indgår i den kinesiske plan om at kopiere byen.

Den utraditionelle opgave med at lave en kinesisk kopi af bymidten begyndte i sommeren 2018, da det kinesiske firma 'Andersen Paradise' meddelte, at det ville kopiere byen i fuld størrelse.

I løbet af året er man kommet så langt, at kontrakten formentlig bliver underskrevet ved årsskiftet.

Herefter vil arbejdet med at fotografere byen på alle hjørne og kanter sætte ind, så arkitekter og ingeniører kan gå i gang med efterligningen.

Håbet med 'den falske Randers' er at skaffe flere turister, styrke byens image og skubbe erhvervssamarbejdet med det store land i den rigtige retning.

Det er ikke første gang, at kineserne har kopieret europæiske byer. I udkanten af den kinesiske by Hangzhou har Eiffeltårnet prydet bybilledet siden 2006. Også Venedig, London og østrigske og svenske landsbyer er efterlignet af kineserne.