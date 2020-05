Efter at Taiwans præsident opfordrede til at eksistere side om side, slår Kina hårdt ned og afviser.

Kina vil ikke tolerere eller give plads til nogen forsøg fra Taiwan på at skabe uafhængighed.

Det oplyser talsmand Ma Xiaoguang fra det kinesiske ministerium for Taiwan-anliggender onsdag morgen dansk tid i en pressemeddelelse ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

En genforening af Taiwan og Kina er derimod den naturlige udvikling i historien, oplyser ministeriet.

Meldingen kommer, efter at Taiwans præsident siden januar, Tsai Ing-wen, tidligere onsdag afviste, at Taiwan skal høre ind under Kina under devisen "et land, to systemer" - ligesom Hongkong - som Kina tidligere har tilbudt.

I en tale opfordrede Tsai Ing-wen Kina til at eksistere side om side med Taiwan.

- Begge sider har en pligt til at finde en måde at eksistere side om side på lang sigt og undgå intensiveringen af fjendskab og forskelle, sagde hun tidligere onsdag.

Tsai Ing-wen og partiet DPP vandt i januar parlamentsvalget stort og lovede at gå imod Kina.

Kina gør krav på, at Taiwan hører under landet, og har udtalt, at Taiwan vil komme under kinesisk kontrol ved magt, hvis det er nødvendigt.

/ritzau/Reuters