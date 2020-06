Beijing afviser, at det forsøger at sabotere eller forhale udvikling af vaccine mod Covid-19 i vestlige lande.

Kina beder om beviser for en amerikansk senators beskyldninger om kinesisk sabotage af vestlig coronavaccine.

En talskvinde for Kinas udenrigsministerium siger mandag, at den amerikanske senator Rick Scott bør fremlægge beviser for sine beskyldninger om, at Beijing forsøger at sabotere eller forhale udviklingen af en vaccine mod Covid-19 i vestlige lande.

Den kinesiske talskvinde Hua Chunying fremsatte bemærkningen ved det daglige pressemøde i ministeriet.

Den amerikanske, republikanske senator Rick Scott siger til BCC, at "vi har beviser for, at Kina forsøger at sabotere eller forhale udviklingen af en vaccine" i vestlige lande mod coronavirus.

Talskvinden siger samtidig, at USA ligesom Kina bør fremsætte et løfte om, at dets Covid-19 vaccine, når der kommer en, gøres til et globalt gode, lige som Kina har lovet.

Præsident Xi Jinping lovede i sidste måned ved WHO's årsmøde, at enhver vaccine mod coronavirus, som hans land udvikler, vil blive gjort til et "globalt offentligt gode", så alle kan få gavn af den.

I en udtalelse søndag sagde Rick Scott:

- Vi er nødt til at få denne vaccine udviklet. Desværre har vi beviser for, at det kommunistiske Kina forsøger at sabotere eller forhale det. Kina ønsker ikke, at vi kommer først med den. De har besluttet at være modstander af amerikanerne, og jeg mener af demokrati i verden som helhed.

Scott afviste at oplyse detaljer, da han blev spurgt om, hvilket bevismateriale der ligger til grund for hans udtalelse, men han sagde, at det er kommet frem gennem efterretningstjenesterne.

Scott har tidligere markeret sig som stærkt kritisk over for Kina.

Han krævede for få dage siden, at Kina stilles til ansvar for, at landet skal have tilbageholdt vigtige informationer om det nye coronavirus over for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Kina ventede over en uge med at dele coronavirussets genetiske kode, efter at tre statslige laboratorier havde identificeret den.

Det har nyhedsbureauet AP rapporteret på baggrund af dokumenter fra WHO.

