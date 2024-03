Kina vil forsøge at få flere til at få børn ved at reducere omkostningerne ved at få børn og uddannelse.

Kina vil indføre politik, der skal støtte, at flere føder børn.

Det fremgår af en regeringsrapport udgivet tirsdag.

I rapporten fremgår det også, at der er planer om at støtte den voksende ældre befolkning i landet ved at hæve ydelser og pensioner.

Tiltagene kommer, efter at Kinas befolkningstal i 2023 faldt for andet år i træk.

Antallet af nye fødsler var sidste omkring på halvdelen af, hvad det var i 2016, mens antallet af indgåede ægteskaber nåede et rekordlavt niveau i 2022.

Kina vil "arbejde sig mod et fødselsvenligt samfund og promovere en langvarig balanceret befolkningsudvikling" og udvikle "børnepasning i offentlighedens interesse" for at reducere omkostningerne ved at få et barn, at have et barn og sørge for uddannelse til barnet, lyder det i rapporten.

En del af faldet i Kinas befolkningstal skyldes etbarnspolitikken, der var mellem 1980 og 2015. Siden 2021 har det været tilladt at få tre børn.

Mange kvinder fravælger dog helt at få børn. Det er især høje priser på børnepasning, uvilje til at blive gift eller at sætte deres karrierer på pause, der afholder dem.

Myndighederne har forsøgt at indføre incitamenter og tiltag, der skal lokke flere til at få børn. Blandt dem er en udvidelse af barselsorloven, finansielle og skattemæssige fordele ved at have børn såvel som boligstøtte.

Kina er et af verdens dyreste lande at opfostre et barn i sammenlignet med landets bnp per indbygger, lød det fra en fremtrædende kinesisk tænketank i februar.

For at støtte de ældre vil Kina implementere et privat pensionssystem i hele landet og "på passende vis hæve" den minimale ydelse, som ældre på landet eller i byer uden job kan få.

Kina siger videre, at det vil bygge et system, der kan sørge for ældrepleje hjemme og udvikle et sundhedssystem for de ældre.

/ritzau/Reuters