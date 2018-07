Gengældelsesaktioner mellem USA og Kina vil ødelægge handlen, lyder meldingen fra Kinas handelsministerium.

Beijing. USA's melding om en yderligere told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar er "fuldstændig uacceptabel", lyder meldingen fra det kinesiske handelsministerium.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kina vil derfor tage de "nødvendige modforanstaltninger", skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Bloomsberg News føler Kina sig "tvunget" til at gengælde de nye tariffer. Det er dog uklart, om den kinesiske gengældelsestold vil være af samme størrelse som den amerikanske.

Samtidig lyder meldingen, at hvis USA og Kina fortsætter med at indføre gengældelsestold mod hinanden, vil det ødelægge handlen mellem verdens to største økonomier.

Det siger talsmand for det kinesiske handelsministerium Li Chenggang ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Udbruddet af omfattende og gensidige toldsatser mellem Kina og USA vil ødelægge den amerikansk-kinesiske handel, siger han.

Den amerikanske politik "forstyrrer den økonomiske globaliseringsproces" og "ødelægger verdensøkonomiens orden", siger han videre.

Den nye amerikanske toldsats er den seneste udvikling i en efterhånden åben handelskrig mellem de to lande.

I sidste uge implementerede USA told på 25 procent på importerede kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar, hvilket Kina omgående svarede tilbage på ved at indføre told på amerikanske varer til en tilsvarende værdi.

Analytikere har advaret om, at optrapningen af en handelskrig mellem de to stormagter vil kunne få en ødelæggende effekt på den globale økonomi.

- Virksomheder i begge lande vil lide tab. Der er ingen vinder af en handelskrig. Et samarbejde mellem Kina og USA er det eneste rette valg, siger talsmand Li Changgang.

- Det virker som om, at USA optrapper handelskonflikten. De negative konsekvenser har allerede vist sig, siger han.

Natten til onsdag dansk tid - blot få timer efter Trumps udmelding om yderligere told for 200 milliarder dollar - reagerede det asiatiske aktiemarked, hvor flere aktieindeks tog et dyk.

Optrapningen af toldkonflikten skyldes ifølge USA, at forhandlinger med Kina foreløbigt har været ufrugtbare.

/ritzau/