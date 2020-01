Borgere fra byen Wuhan, der befinder sig i udlandet, skal hentes hjem, varsler Kinas udenrigsministerium.

Kina vil sende fly ud for at hente udrejste borgere fra millionbyen Wuhan i den kinesiske Hubei-provins hjem fra udlandet "så snart som muligt".

Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at en række flyselskaber har annonceret, at de vil stoppe eller reducere flyvninger til og fra Kina, der kæmper med at inddæmme smitten af det nye coronavirus.

Kina har opfordret sine statsborgere til at udskyde rejser til udlandet. Samtidig har flere andre lande opfordret deres statsborgere til at undgå at rejse til Kina. Herunder USA, Tyskland, Storbritannien og Japan.

- Set i lyset af de praktiske vanskeligheder, som kinesiske borgere fra Hubei-provins har oplevet i udlandet, har den kinesiske regering besluttet at sende charterfly ud for at bringe dem hjem til Wuhan så hurtigt som muligt, skriver det kinesiske udenrigsministerium.

De kinesiske luftfartsmyndigheder vil afsætte to charterfly til at hente indbyggere fra Wuhan hjem fra Thailand og Malaysia.

Det skriver det kinesiske medie People's Daily ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Wuhan, hvor coronavirusset har sit epicenter, er stort set blevet lukket ned i et forsøg på at begrænse smitten.

Den kinesiske regerings melding om at hente borgere hjem til den virusramte storby er blevet et varmt emne på det sociale medie Weibo, der er den kinesiske pendant til Twitter.

Her er der ifølge AFP over 15.000 opslag om emnet.

- Disse mennesker ønsker nok ikke at vende tilbage (til Wuhan, red.), skriver en bruger på det sociale medie blandt andet.

Andre har sat spørgsmålstegn ved, hvorfor det er nødvendigt at bringe folk tilbage til smittens epicenter, hvis de ikke har vist symptomer på virusset.

Torsdag lød det fra de kinesiske luftfartsmyndigheder, at der ville blive igangsat en koordineret indsats for at få kinesere hjem til Kina, som følge af de mange aflyste fly til og fra landet.

Hospitalerne i Wuhan er underlagt et massivt pres som følge af smitteudbruddet.

AFP's journalister oplyser, at de har overværet lange køer ved hospitalerne, ligesom nogle patienter fortæller, at de har stået i kø i op til to døgn for at blive tilset af en læge.

/ritzau/