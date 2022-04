Hvad gør Jorden, hvis vi opdager, at en gigantisk asteroide er på vej direkte mod os?

Det spørgsmål har været stillet i flere katastrofefilm, og nu vil også kineserne forsøge at teste en løsning på problemet. Det skriver Space News.

Og den indebærer altså ikke at sende hverken Ben Affleck, Bruce Willis eller andre ud i rummet.

Kina vil nemlig, fortæller man, opsende et fartøj, som skal observere en potentielt farlig asteroide og derefter flyve ind i den og få den til at ændre bane.

En illustration af NASAs DART-fartøj på vej mod den asteroide, som den skal forsøge at få til at ændre bane. Foto: NASA.

Den opsendelse planlægger man foreløbigt til 2025, oplyses det.

Kina vil desuden udvikle og etablere et system, som skal give mulighed for at spotte potentielt farlige asteroider tidligt.

Hos NASA er man ligeledes i gang med at udvikle systemer, som skal forhindre et scenarie a la Armageddon eller Don't Look Up, hvor asteroider truer alt liv på Jorden.

I slutningen af 2021 opsendte USA et fartøj – ved navn DART – som til september i år skal forsøge at ramme en asteroide og ændre dens bane.