USA's veto mod krav om våbenhvile i Gaza, gør "udviklingen endnu mere farlig" i Mellemøsten, siger Beijing.

Kina advarede onsdag om, at USA's beslutning om at nedlægge veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd om øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza, gør "udviklingen endnu mere farlig".

I den kinesiske kritik hedder det, at vetoet "sender et forkert budskab" og reelt giver grønt lys for fortsatte bombardementer.

USA har foreslået dets egen midlertidige resolution om våbenhvile, som også advarer Israel mod at invadere den sydlige by Rafah.

USA begrundede vetoet med, at det ikke kan stemme for en resolution, der "sætter følsomme forhandlinger over styr".

Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, siger, at amerikanernes udsagn om, at resolutionen vil bringe igangværende diplomatiske forhandlinger i fare er "et totalt uholdbart argument".

- Konfliktens spredning destabiliserer hele Mellemøsten og øger risikoen for en mere omfattende krig, siger Zhang.

USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, sagde tirsdag, at USA vil have Sikkerhedsrådet til at støtte en midlertidig våbenhvile kædet sammen med en aftale om frigivelse af gidsler, som blev bortført til Gaza ved Hamas-angrebet på Israel den 7. oktober.

- Det vil ikke skabe varig fred, hvis man kræver en øjeblikkelig betingelsesløs våbenhvile, men uden en aftale der kræver, at Hamas løslader gidsler, sagde

Der er 15 medlemslande i Sikkerhedsrådet. For at blive gældende skal en resolution støttes af mindst ni lande, og der må ikke blive nedlagt veto fra de fem faste medlemslande USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Kina.

Ifølge Reuters har 13 medlemmer stemt for forslaget, som Algeriet har forfattet.

Storbritannien afstod fra at stemme, mens USA nedlagde veto.

Den britiske FN-ambassadør, Barbara Woodward, sagde efter afstemningen:

- Måden at stoppe kampene på, og potentielt forhindre dem i at starte på ny, er at begynde med en pause til at få gidsler ud og nødhjælp ind, sagde hun ifølge Reuters.

