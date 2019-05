USA og Kina har længe forhandlet om samhandel, men forholdet mellem de to stormagter er iskoldt.

Det er et udtryk for "åbenlys økonomisk terrorisme", når USA hæver toldsatserne på kinesiske varer og sortlister den kinesiske telegigant Huawei.

Sådan lyder budskabet fra den kinesiske regering tidligt torsdag morgen dansk tid.

USA og Kina har i en længere periode forhandlet om samhandel. Men forholdet mellem de to stormagter er på det seneste kraftigt forværret.

- Vi er ikke for en handelskrig, men vi er ikke bange for en, siger viceudenrigsminister Zhang Hanhui ved et pressemøde torsdag.

- Denne overlagte tilskyndelse til at bekrige hinanden er ren økonomisk terrorisme, økonomisk chauvinisme og økonomisk mobning.

- Der er ingen vinder i en handelskrig, siger han.

Han tilføjer, at Kina modsætter sig den systematiske brug af sanktioner, toldsatser og protektionisme.

Kina har svaret igen ved at øge toldsatserne på en række amerikanske varer fra 1. juni.

Kommentarerne fra viceudenrigsminister Zhang Hanhui falder, få dage før at Kina og Rusland mødes til et topmøde i Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, og Kinas pendant, Xi Jinping, skal fra onsdag til fredag i næste uge drøfte blandt andet handel. De har ifølge Kina fælles interesser i forhold til handelskrigen.

- Kina og Rusland vil helt bestemt styrke vores økonomiske og handelsmæssige samarbejde.

- Vi vil helt klart reagere på forskellige eksterne udfordringer. Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt, udvikle vores økonomier og konstant forbedre levestandarderne for vores to folk, siger Zhang Hanhui.

USA har ikke svaret igen på udtalelserne fra Kina. Kinesiske statsmedier rapporterer, at styret i Beijing overvejer yderligere tiltag i striden med USA.

Det gælder blandt andet et stop for eksporten af sjældne jordarter til USA.

Kina er i besiddelse af langt de største forekomster af sjældne jordarter. De er en vigtig bestanddel i produktionen af højteknologiske produkter.

Kina står for omkring 95 procent af den samlede produktion af sjældne jordarter. USA er samtidig afhængig af dem, da omkring 80 procent af importen af jordarter kommer fra Kina.

/ritzau/AFP