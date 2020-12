Undersøgelsen er det seneste tilbageslag for Alibaba efter en brat standsning af datterselskabs børsnotering.

Kinesiske myndigheder har indledt en efterforskning af Alibaba Group på mistanke om monopolvirksomhed. Samtidig vil myndighederne indkalde Alibabas datterselskab Ant Group til et møde i løbet af de kommende dage.

Det oplyser de kinesiske tilsynsmyndigheder torsdag i det, der betegnes som det seneste tilbageslag for Alibaba-stifter Jack Mas e-handels-imperium.

Meldingen kommer i kølvandet på en dramatisk suspendering af Ants planlagte børsnotering på 37 milliarder dollar, som var på vej til at blive verdens største.

Blot to dage før at aktierne skulle være sat til salg i Shanghai og Hongkong, blev børsnoteringen standset af myndighederne i Kina i sidste øjeblik.

Tilsynsmyndighederne har tidligere advaret e-handelsgiganten Alibaba mod den såkaldte praksis "at vælge en af to", hvor handlende skal underskrive eksklusive samarbejdsaftaler, der forhindrer dem i at tilbyde produkter på konkurrerende platforme.

Kinas statslige administration for markedsregulering (SAMR) oplyser i en erklæring, at den har indledt en undersøgelse af fremgangsmåden.

I de tidlige handelstimer i Hongkong torsdag faldt Alibaba-aktien seks procent i kølvandet på nyheden om undersøgelsen.

I en erklæring torsdag oplyser People's Bank of China, at finansielle tilsynsmyndigheder vil mødes med datterselskabet Ant Group i løbet af de kommende dage.

Formålet med mødet er at "guide Ant Group til at implementere finansielt tilsyn, fair konkurrence og beskytte forbrugernes rettigheder og interesser", står der i erklæringen.

Ant oplyser, at selskabet har modtaget en meddelelse fra tilsynsmyndighederne og vil "overholde alle lovkrav".

Ant Groups guldæg er betalingstjenesten Alipay til mobiltelefoner. Alipay blev oprindeligt udviklet af Alibaba, men blev indlemmet i selskabet Ant Group og solgt fra til blandt andre Alibaba-stifter Jack Ma.

Mens Alipay er en ukendt størrelse i Vesten, har betalingstjenesten 900 millioner brugere i Kina ifølge CNBC. Ud over betalinger kan brugere købe andre finansielle tjenester såsom formuepleje, lån til virksomheder og forsikringer.

/ritzau/Reuters